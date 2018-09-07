Львів представить стратегію управління відходами

Стратегію управління відходами у Львові представить ЛКП «Зелене місто» на IV Міжнародному Екофорумі «Вода та Енергія». Говоритимуть фахівці про плани поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) в рамках Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року. Презентація Стратегії відбудеться 14 вересня об 11:30 год на «Арені Львів». Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.

«Презентуємо наші напрацювання, які стали можливими завдяки співпраці з європейськими банками та фондами екологічної підтримки. Цього разу Львів вже може презентувати власні кейси. Розглянемо, які компоненти нашого проекту поводження з відходами ми вже реалізуємо, також ми оголосили і проводимо кілька важливих міжнародних договорів. І все це відбувається відповідно до Національної стратегії управління відходами в Україні, яка була прийнята у листопаді торік», — розповів директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.

Під час заходів фахівці розкажуть, зокрема, про ефективні моделі поводження з відходами, сучасні стандарти, міжнародний досвід і співпрацю громадського сектору, операторів ТПВ і органів місцевого самоврядування.

Піж час другого дня панелі, присвяченій поводженню з відходами, окрему доповідь матимуть фахівці ЄБРР.

«Ми раді, що Львів є пілотом програми Green City Action Plan разом з ЛКП „Зелене місто“. Вона передбачає стратегію „зеленого розвитку міста“ за всіма напрямками: вода і водовідведення, транспорт, поводження з ТПВ та інші екологічні питання, необхідні для сталого розвитку міст», — розповів старший банкір ЄБРР Денис Гайовий.

Нагадаємо, 13−14 вересня на дводенний екологічний форум з’їдуться українські та закордонні експерти, які обговорять реформи в екологічному законодавстві, європейський досвід реорганізації ринку комунальних послуг, інвестиції в проекти модернізації інфраструктури, використання відходів як вторинної сировини, енергоощадні та екологічні проекти в Україні.