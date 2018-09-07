Компанія “Галичина” визнана банкрутом (оновлено)

Відповідне рішення суду від 30 серпня 2018 року оприлюднене в Єдиному реєстрі судових рішень, повідомляє Укрінформ.

“З дня прийняття господарським судом постанови про визнання Приватного акціонерного товариства “Галичина” банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури: господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо”, – йдеться в судовому рішенні.

Згідно з реєстром вимог кредиторів, загальна кредиторська заборгованість компанії становить 1,182 млрд грн. Наявні активи підприємства становлять 231,796 млн грн.