Експорт у країни ЄС зріс за півріччя майже на 2 млрд грн

Відзначається, що загальний експорт в країни ЄС за півроку склав 11,2 млрд дол, з нього товарів – на 9,7 млрд дол. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року експорт в країни ЄС зріс на 1,8 млрд дол. Про це повідомляє Євроінтеграційний портал.

За січень-червень 2018 року Україна більше продавала країнам ЄС недорогоцінні метали та вироби з них (на 2,4 млрд дол.), механічне та електрообладнання, машини і механізми (1,5 млрд дол.), продукти рослинного походження (на 1, 3 млрд дол).

Частка експорту до країн ЄС від загального експорту України становить 42,1% Частка країн ЄС у всьому імпорті України становить 41,5%.