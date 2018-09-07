Аудитори нарахували у львівському Палаці мистецтв порушень на понад 2 млн грн

Фахівці Західного офісу Держаудитслужби виявили у Львівському палаці мистецтв неефективні фінансові операції на 1,9 млн грн та втрати на суму 820,2 тис. грн. Про це повідомляє Західний офіс Держаудитслужби України.

За інформацією аудиторів, вони провели державний фінансовий аудит діяльності Львівського Палацу мистецтв за період з 01.01.2014 по 30.06.2018 та виявили низку чинників, які негативно вплинули на ефективність управління закладом.

«Внаслідок неефективних дій попереднього керівництва закладу непродуктивно витрачено 1350,0 тис. грн. За ці кошти у 2015 -2016 рр. придбано матеріали та обладнання для влаштування в будинку котельні на твердому паливі, однак досі котельню не введено в дію та потреби у такій котельні вже немає», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, аудитори зафіксували, що Львівський палац мистецтв уклав низку угод про надання в оренду вільних площ закладу для проведення культурно-мистецьких заходів вартістю, меншою від розміру фактично здійснених витрат на їх проведення. Як наслідок, втрачено можливість додатково отримати доходи на загальну суму 597,1 тис. грн. При цьому, отримуючи орендну плату, заклад не перераховував до обласного бюджету обов’язкову частку орендної плати, що призвело до недоотримання доходів обласним бюджетом на загальну суму 501,1 тис. грн.

Також установлено порушення при нарахуванні і виплаті працівникам закладу заробітної плати: у 2014 році завищено асигнування на оплату праці на суму 123,0 тис.грн та упродовж досліджуваного періоду зайво витрачено 145,9 тис. гривень.

За результатами державного фінансового аудиту діяльності керівництву палацу мистецтв надано 12 пропозицій (рекомендацій), які сприятимуть раціональному та ефективному управлінню закладом і покращанню фінансової дисципліни.