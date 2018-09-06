Завтра до Львова приїде історик Григорій Купріянович

У межах візиту голова українського співтовариства в Любліні Григорій Купріянович зустрінеться з керівництвом області, а також виступить як почесний гість і спікер на ІІІ Форумі партнерства в рамках VІІ Українсько-польського Фестивалю партнерства. Крім того, Григорій Купріянович проведе зустріч з професорсько-викладацьким складом і студентами Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Нагадаємо, у Польщі прокуратура відкрила провадження проти історика Григорія Купріяновича за статтею польського Кримінального кодексу, що стосується публічної зневаги польського народу або Республіки Польща. За це загрожує позбавлення волі до трьох років.

Як раніше писала «Львівська газета», очільник Люблінського воєводства Пшемислав Чарнек на брифінгу 9 липня заявив, що «складе повідомлення до прокуратури про можливість скоєння злочину» головою «Українського товариства» в Любліні, співголовою Спільної комісії уряду та нацменшин у Польщі доктором Григорієм Купріяновичем. Причиною стала промова Григорія Купріяновича, яку він проголосив 8 липня на урочистостях за участю Президента України Петра Порошенка, присвячених вшануванню пам’яті українських жертв, які загинули в Сагрині 10 березня 1944 р.

На переконання воєводи, українець у такий спосіб не лише «зневажив польський народ», а й порушив закон про ІНП, який передбачає штраф або покарання у вигляді тюремного ув’язнення до трьох років за «заперечення злочинів українських націоналістів». Утім згодом у ІНП Польщі зазначили, що не виявили порушення цього закону, відтак справу передали до прокуратури міста Замостя.

Окрім того, воєвода назвав заходи в Сагрині з ушанування пам’яті загиблих «провокацією».