Відтепер в Україні жінки можуть ставати генералами

Сьогодні Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому законопроект 6109, який зрівнює права і можливості жінок і чоловіків у Збройних силах та інших військових формуваннях України. Відповідне рішення підтримало 247 народних депутатів.

Відповідно до цього закону жінки мають проходити військову службу на рівних засадах з чоловіками (крім випадків передбачених законодавством про охорону материнства та дитинства).

Також жінки-військовослужбовці матимуть рівний доступ до посад та військових звань та рівний обсяг відповідальності.

Після ухвалення законопроекту урівнюється граничний строк можливості укладання контракту для жінок. Раніше закон обмежував в цьому граничний вік жінки на рівні 40 років. Це означає, що вони встигатимуть вислужити вищі офіцерські посади. Попередньо максимальний кар’єрний ріст, на який жінки могли розраховувати це звання підполковника.

Законом скасовано обмеження щодо призначення військовослужбовців-жінок у добовий наряд, відправлення у відрядження та звільнення від проходження служби.

Крім того Рада 261 голосом прийняла в другому читанні законопроект 6268-1 «Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціального захисту військовослужбовців”.

Закон передбачає одноразову грошову виплату військовослужбовцям, які померли протягом року після звільнення зі служби, якщо смерть настала внаслідок контузії, поранення пов’язаного з проходженням військової служби.

Він набере чинності через десять днів з дня опублікування.

Нагадаємо, досі в Україні немає жодної жінки-генерала.

«На посадах в ЗСУ сьогодні 22 771 жінка-військовослужбовець. На офіцерських посадах – 3916 жінок. У нас 43 жінки-полковника і жодної жінки-генерала», – сказала перша віце-спікерка Верховної Ради Ірина Геращенко під час першого Українського жіночого форуму у Києві (листопад 2017р).