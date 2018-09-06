В УКУ організують наукову конференцію щодо виселення українців з етнічних земель

7 вересня о 10:00 у великій аудиторії Центру Митрополита Андрея Шептицького Українського Католицького Університету (вул. Козельницька, 4) розпочне свою роботу Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Суспільно-історична та політико-правова оцінка тотального виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951рр.».

Конференція відбудеться в межах заходів до Дня вшанування пам’яті примусово виселених українців із території так званого Закерзоння, який відзначатимуть на Львівщині щорічно у другу неділю вересня, відповідно до рішення сесії Львівської обласної ради.

Упродовж квітня-червня 2018 року подали заявки на очно-заочну участь у конференції 32 доповідачі: науковці, дослідники, громадські діячі з України, Польщі, Словаччини, Канади. Серед них провідні історики зі світовим іменем: Володимир Сергійчук, Микола Мушинка, о.-доктор Богдан Прах, Іван Патриляк, Богдан Гальчак, Мирослав Сополига, Ярослав Сирник, Юрій Макар та Віталій Макар, Богдан Левик та багато інших визначних науковців.

До програми конференції внесено 30 доповідей, із них 3 співдоповіді мають по 2 авторів. Видруковано науковий збірник на 330 сторінок, до якого увійшло 27 статей.

Конференція покликана узагальнити й підсумувати здійснену попередню колосальну науково-дослідницьку роботу, а її висновки повинні послужити основою для встановлення історичної правди про трагедію вигнання автохтонних українців з їх етнічних земель в Польщі у 1944-1951 рр. та засудження на державному рівні усіх етапів депортації як злочину проти українців і злочину проти людяності з відновленням прав потерпілих як жертв політичних репресій тоталітарних режимів.

Актуальність цієї конференції тепер особлива, тому що 9 вересня 2019 року виповнюється 75 років від початку депортації етнічних українців із земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у Польщі в 1944-1951 рр., внаслідок яких потерпіло понад 700 тисяч українців-автохтонів, серед яких близько 250 тисяч лемків.

Одне з найважливіших завдань конференції – сприяти тому, щоб на державному рівні було висловлено позицію України щодо цих трагічних подій.