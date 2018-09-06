В Україні подорожчав алкоголь

Кабінет міністрів підвищив мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби на 12,4-19,6%; віскі, ром і джин – на 12%; коньяк – на 6,6-9,5% і вина – на 4,5-13,5%. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з постановою, прийнятій на засіданні уряду в середу, мінімальну роздрібну ціну на півлітрову пляшку горілки пропонується підвищити – до 89,4 грн.

Мінімальні оптово-відпускні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби підвищуються – до 321 грн/літр 100%-го спирту.

Мінімальні ціни на вина натуральні підвищені до 42 грн за пляшку 0,7 л у роздрібній торгівлі, на кріплені вина і вермути – до 49 грн, на шампанське за пляшку 0,7 л – до 89 грн.

Крім того, передбачено збільшення мінімальної оптово-відпускної ціни коньяку “три зірки” з нинішніх 386,98 грн за 1 літр 100% -го спирту до 412,5 грн, роздрібної – з 597,3 грн до 641,6 грн, “чотири зірки”, відповідно, з 412,85 грн до 455,2 грн і з 645,17 грн до 696,7 грн.

Для коньяку “п’ять зірок” в документі мінімальна оптова ціна знижена з 495,95 грн до 481,6 грн, тоді як роздрібна підвищена з 692,6 грн до 758,3 грн.

Згідно з пояснювальною запискою, нинішні мінімальні ціни на алкогольну продукцію були затверджені у вересні 2017 року.

Відзначається, що підвищення мінімальних цін на алкоголь пов’язано з ростом цін на складові, компоненти виробництва, зокрема, цін на спирт, тару, комплектуючі.

Постанова набуде чинності за 10 днів після її опублікування.