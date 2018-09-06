Усі охочі до кінця вересня можуть долучитися до фотоконкурсу Вікіпедії

З 1 по 30 вересня триватиме щорічний міжнародний фотоконкурс об’єктів культурної спадщини «Вікі любить пам’ятки», визнаний у Книзі рекордів Гіннесса найбільшим фотоконкурсом у світі. Метою проекту є зібрати світлини всіх пам’яток культурної спадщини світу для ілюстрування статей у Вікіпедії. Цього року конкурс проходить у понад 50 країнах світу.

Українську частину проводять усьоме, і до участі запрошують усіх охочих – і любителів, і професіоналів. Конкурсний список складається з понад 81 тисячі пам’яток історико-культурної спадщини України з усіх областей України, в тому числі Криму.

Для участі в конкурсі потрібно бути зареєстрованим у Вікісховищі – одному із сестринських проектів Вікіпедії, сфотографувати пам’ятку/и з конкурсних списків та завантажити ці фотографії до Вікісховища з 1 вересня по 30 вересня, а також обов’язково вказати їхній унікальний ID. Фотографії можуть бути зроблені в будь-який час: і протягом вересня, і раніше, головне – щоб це були власні роботи. Також можна вантажити відеоматеріали, де зображені пам’ятки.

Цінні призи отримають автори найкращих десяти фотографій конкурсу загалом, автори найкращих фото кожного регіону, учасники, які сфотографували найбільшу кількість пам’яток та переможці спецномінацій. Відзнаки також чекають авторів, що вперше беруть участь у конкурсі.

«В Україні конкурс проводиться із 2012 року. Найбільшими викликами для нас були, по-перше, відсутність єдиної бази даних пам’яток у державі — нам довелося написати сотні запитів на публічну інформацію, щоб отримати інформацію і викласти її так, щоб усі могли побачити; по-друге, недосконалість законодавства України, а саме — відсутність норми у законодавстві, т. зв. «свободи панорами», що дозволяє вільно фотографувати й викладати світлини будівель та пам’ятників. Проте досвід проведення конкурсу ми вважаємо успішним. Учасники подають тисячі світлин і це свідчить про те, що українці цікавляться власною культурою і хочуть не тільки зберегти, а й показати світові. Ми сподіваємося, що чергове проведення конкурсу не тільки дозволить зібрати значну кількість фотографій пам’яток, а й допоможе згадати забуті сторінки своєї історії, краще пізнати рідний край і спонукатиме до дбайливого ставлення до своєї культурної спадщини. Нам звичайно б хотілося, щоб підвищувалася загальна якісь фото, які подаються на конкурс. Але ми не плануємо обмежувати його тільки професіоналами», – зазначив Анатолій Гончаров, співзасновник ГО «Вікімедіа Україна», член організаційного комітету конкурсу:

Докладніше з регламентом конкурсу можна ознайомитися за лінком: https://ua.wikimedia.org/wiki/Вікі_любить_пам’ятки_2018/Регламент

З пропозиціями щодо співпраці та питаннями звертатися до організаційного комітету конкурсу: wlm@wikimedia.org.ua

Довідка. «Вікі любить пам’ятки» (Wiki Loves Monuments) – конкурс фотографії пам’яток культурної спадщини для Вікіпедії. За дев’ять років проведення конкурсу було завантажено понад 1,9 млн фотографій.

За матеріалами prostir.ua