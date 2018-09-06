У Самборі взяли під варту двох злодіїв із Закарпаття й одного з Росії

У Самбірський відділ поліції 1 вересня зателефонували двоє мешканців міста Новий Калинів. Повідомили, що впродовж ночі з їхніх гаражів було скоєно крадіжки. З гаражу 32-річної жінки були викрадені інструменти, надувний човен, зварювальний апарат, інші побутові прилади, в 44-річного місцевого мешканця – гроші, два велосипеди, електроінструменти й багато інших речей. Загальна сума завданих збитків становить 41 000 гривень.

Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що гаражні приміщення розташовані на одній вулиці, а всередину зловмисники потрапили, пошкодивши в одному випадку стіну, а в іншому – вікно та двері.

Під час першочергових слідчих дій поліцейські виявили місце, де зловмисники заховали викрадені речі. Коли чоловіки повернулися по них, правоохоронці їх затримали.

Встановлено, що до скоєння цих кримінальних правопорушень і до семи інших крадіжок причетні двоє уродженців Закарпаття і один – Російської Федерації віком 27-31 років. Двоє з них уже мали проблеми із законом.

Як поінформували у відділі комунікації поліції Львівської області, зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та згідно рішення суду взято під варту терміном на 60 днів. Їм загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.