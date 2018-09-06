У неділю в Поморянах відкриють музей

Вже цієї неділі 9 вересня заплановано його відкриття у «зеленому будиночку» неподалік замку. Старт о 15 год у смт.Поморяни, вул. Підзамче, 2а, Золочівського району. Повідомляють організатори на сторінці події у Facebook.

«За неймовірно короткий час наша команда спільно з Поморянським ліцеєм та мешканцями містечка створила чудовий маленький громадський простір, де експоновані місцеві старожитності (понад 50 предметів) та деякі предмети інтер’єру з Поморянського замку» – додають ініціатори.

Серед експонатів музею: бамбетель, куферок, люля, нецки, ціп, ступа, магільниця, рогач, гибель, веретено та інші предмети домашнього вжитку. До музею також увійшли автентична вишивка, образи, обруси, сучасні твори образотворчого мистецтва. Найцінніші експонати – лава в стилі ар-деко та різьблене крісло зі шкіряною оббивкою з Поморянського замку, надані Поморянським професійним ліцеєм.

Нагадаємо, у квітні цього року в одному з корпусів Поморянського замку обвалилась стіна. Не допомогло і те, що торік її підперли спеціальними дерев’яними конструкціями в рамках проведення протиаварійних робіт. За словами фахівців, попри те, що вартість усіх протиаварійний робіт у 2016 році оцінювали у 12 млн грн. у Львівській ОДА за два роки зуміли виділити на них лише 1,5 млн грн. Стіна, що впала мала найменше необхідних підпор.

Перша згадка про Поморянський замок датується ще XІV століттям. Зараз – це пам’ятка архітектури, яка «перебуває у гостро аварійному стані».