У львівській школі вкрали мультиборд

Як повідомили в міському управлінні освіти, випадок трапився в Навчально-виховному комплексі «Інженерно-економічна школа – Львівський економічний ліцей» сьогодні вночі. Зі слів директора навчального закладу, мультиборд був розташований на першому поверсі, на вікнах були захисні решітки. Тому школа виставляє претензії охоронній фірмі, з якою укладено угоду на надання послуг.

У середньому один мультиборд коштує 140 тис грн. Загалом для львівських шкіл закупили 142 мультиборди.