Синоптики застерігають про густий туман та грози
У вихідні температура повітря максимум сягне + 23°
За прогнозом Львівського гідрометцентру, завтра, 7 вересня у Львові вночі та вранці очікується місцями туман, видимістю 200 — 500 м, вдень — короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі 11 — 13°, вдень 20 — 22° тепла.
Львівська міська рада закликає усіх бути обережними під час руху.
На 8 — 9 вересня синоптики обіцяють вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі 9 — 14° тепла, вдень 18 — 23° тепла.
Додамо, що в разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, можна звертатися на «Гарячу лінію міста Львова» за коротким номером 15−80.