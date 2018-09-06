Синоптики застерігають про густий туман та грози

Львівська міська рада закликає усіх бути обережними під час руху.

На 8 — 9 вересня синоптики обіцяють вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі 9 — 14° тепла, вдень 18 — 23° тепла.

Додамо, що в разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, можна звертатися на «Гарячу лінію міста Львова» за коротким номером 15−80.