Правоохоронці взялися за забруднення львівським сміттям земель на Жовківщині

Сьогодні, 6 вересня, Жовківське відділення поліції внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом несанкціонованого розміщення твердих побутових відходів

Як повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області, вчора, 5 вересня, на території Жовківського району неподалік лісового масиву виявили несанкціоноване розміщення сміття. Унаслідок цього було забруднено земельну ділянку та спричинено шкоду довкіллю.

Зловмисники влаштували незаконне звалище, скинувши сміття на польовій ґрунтовій дорозі, якою користуються місцеві мешканці.

У процесі проведення першочергових слідчих (розшукових) дій, під час огляду місця події виявлено та вилучено предмети, які свідчать про ймовірне походження відходів із Львова.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.239 КК України(забруднення або псування земель).

Розслідування триває, його перебіг перебуває на контролі Червоноградської місцевої прокуратури.