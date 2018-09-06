Неподалік Львова зіткнулися два авто: водії в лікарні

Сьогодні, 6 вересня, в поліцію надійшла інформація про те, що близько 13.35 в Пустомитівському районі сталася автопригода з потерпілими. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили працівники поліції, на автодорозі Київ-Чоп неподалік Львова сталося зіткнення автомобілів «ВАЗ-2101» під керуванням 23-річного місцевого мешканця та «Мерседес Спринтер», за кермом якого знаходився його ровесник із селища Куликів Жовківського району.

Обидвох водіїв доставили у лікарню для встановлення діагнозу та надання медичної допомоги. Правоохоронці встановлюють обставини автопригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.