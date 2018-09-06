На реконструкцію пологового відділення Бродівської лікарні скерували 1,2 млн грн

Головним розпорядникам перерахували кошти в загальній сумі 15,6 млн грн на фінансування 36 об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення в рамках Програми капітального будівництва. Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Зокрема, кошти спрямовано на реконструкцію пологового відділення на 30 ліжок Бродівської ЦРЛ – 1,2 млн грн, реконструкцію будівлі обласної комунальної власності по вул. Короленка, 1а у м. Львові – 4,3 млн грн, реконструкцію діючої системи опалення зі встановленням системи кондиціонування та електроопалення КЗК ЛОР КМЦ “Львівський палац мистецтв” – 0,9 лн грн, реконструкцію спортивного залу Львівської обласної ДЮСШ по вул. Уласа Самчука, 8 у м. Львові – 0,9 млн грн, будівництво комплексного природньо-антропогенного об’єкту екологічного та релігійного туризму екскурсійної спрямованості “Стежка митрополита Андрея Шептицького” – 0,4 млн грн, а також як інвестиційна субвенція місцевим бюджетам області для фінансування робіт з будівництва (реконструкції) шкіл, дитячих дошкільних закладів, народних домів, закладів охорони здоров’я та інших об’єктів житлово-комунального призначення – 7,3 млн гривень.

Крім цього, на проведення 6 природоохоронних заходів в межах реалізації Програми охорони навколишнього природного середовища перераховані кошти департаменту екології та природних ресурсів ОДА в загальній сумі 3,5 млн грн, з них на фінансування реконструкції виробничо-складських приміщень під цех посіву та влаштування теплиць, лісорозсадника по вул. Львівська, 10 в смт. Брюховичі – 2,5 млн гривень.