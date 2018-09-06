На Львівщині оголосили конкурс на найкращі світлини на тему «Наші герої»

Обласна асоціація місцевих рад «Ради Львівщини» спільно з Агенцією регіонального розвитку Луганської області проводить фотоконкурс «Наші Герої».

Впродовж місяця фотомитці Львівщини та Луганщини можуть надсилати свої найкращі фото (до 5 світлин) наших захисників, урочистих заходів та акцій за участі військових, фото з фронту, східних рубежів.

Відтак буде відібрано 25 найкращих світлин, які, за згоди авторів, будуть представлені на фотовиставці в холі Львівської обласної ради (3 пов.) а також у фойє Луганської ВЦА та приурочені до Дня захисника України, який відзначається щорічно 14 жовтня на Покрови. Фотороботи також будуть поширені через фейсбук-сторінку, сайт обласної ради та ВЦА, де буде проведено голосування на відбір кращих 3 світлини, які отримають винагороду: за перше місце – 2 тис. грн, друге – 1, 5 тис. грн. та 1 тис грн. за третє місце відповідно.

Фото (оригінали в хорошій якості) організатори просять надсилати на електронну адресу: press.lvivoblrada@gmail.com Кінцевий термін подання фото: 3 жовтня 2018 року. До кожного фото потрібно додати назву, ім’я і прізвище автора, контактний телефон, дату та місце, де воно було зроблено.

Голосування за кращі фото розпочнуться одразу після відкриття виставки, яка триватиме впродовж місяця.