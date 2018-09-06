На концерті до 50-річчя Кузьми виступлять понад 20 його друзів

У суботу, 15 вересня, на стадіоні «Арена Львів» відбудеться великий концерт до 50-річчя Андрія «Кузьми» Кузьменка

Понад два десятки зіркових друзів-музикантів Кузьми з’їдуться того дня до Львова і разом із багатотисячною публікою заспівають пісні гурту «Скрябін». Початок концерту – о 19:00.

Цього літа, 17 серпня, Андрієві Кузьменку виповнилося б 50. Друзі Кузьми вирішили зробити йому подарунок – великий стадіонний концерт «Кузьма-50»! Відтак 15 вересня на «Арені Львів» відомі й маловідомі пісні гурту «Скрябін» співатимуть Джамала, Тарас Чубай (гурт «Плач Єремії»), вокальна формація «Піккардійська Терція», Олександр Пономарьов, Дмитро Шуров (Pianoбой), Сергій Танчинець (гурт «Без Обмежень»), Женя Галич (гурт O.Torvald), Арсен Мірзоян, Павло Табаков, Тоня Матвієнко, Євген Толочний, Мирослав Кувалдін (гурт «The ВЙО»), TAYANNA, Сергій Кузін та Соня Сотник, Віктор Винник (гурт «Мері»), MamaRika, Ivan NAVI, LAUD, Ольга Горбачова, Марічка Яремчук, гурти Green Grey, Yurcash, «Однин в Каноє», «Лесик Сам» та інші.

Усіх секретів і сюрпризів концертної програми організатори не розкривають, але відомо, що готується кілька несподіваних зіркових дуетів.

Гігантська сцена, найкращі звук та світло, оригінальна відеографіка – ті пісні, які залишив нам Кузьма, заслуговують на найкраще! Варто додати, що технічне забезпечення концерту «Кузьма-50» зовсім недавно відмінно запрезентувало себе на концерті американської групи Imagine Dragons на «Олімпійському» у Києві. Стадіон «Арена Львів» таких потужних звуку та світла досі не бачив.

До слова, вудень 50-річчя Кузьми компанія-організатор Gastroli.ua презентувала в мережі кліп на пісню «Сам собі країна». Ці кадри – унікальні: вони були зняті ще вісім з половиною років тому у Дніпрі, а побачили світ лише зараз:

https://www.youtube.com/watch?v=RRIz_lF-J2o

15 вересня – місце щасливих людей на стадіоні «Арена Львів». Будуть усі свої.

Квитки на великий стадіонний концерт «Кузьма-50» – тут: gastroli.ua/tickets/kuzmi-50/buy