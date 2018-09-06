Місто оголошує про проведення 13 аукціонів у системі ProZorro

Управління комунальної власності Львівської міської ради повідомляє про проведення наступних 13-ти аукціонів у системі ProZorro. Охочі, які мають намір взяти участь в електронному аукціоні, через будь-який електронний майданчик можуть подати відповідну заяву на участь шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів.

Управління комунальної власності міста запрошує усіх охочих взяти участь в електронних торгах, скориставшись посиланням, зазначеним у таблиці.

№ Адреса об’єкта приватизації, вул. Площа, кв. м Початкова ціна продажу з ПДВ, грн Кінцевий строк подання цінових пропозицій, дата та час Посилання для участі 1 Б. Хмельницького, 146 60,1 229 848 09.09.18 20:03 https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2018−08−18−21−2 2 Т.Шевченка, 63/65 171,7 1 295 760 13.09.18 20:05 https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2018−08−25−4−1 3 Віденська (Ген. Д. Карбишева), 8 134,7 1 429 068 17.09.18 20:24 https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2018−08−23−17−1 4 Перекопська, 16 29,9 245 412 17.09.18 20:18 https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2018−08−19−7−2 5 Я.Раппапорта, 27 159,8 1 914 816 17.09.18 20:15 https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2018−08−19−5−2 6 Є.Коновальця, 88 250,8 3 938 268 18.09.18 19:52 https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2018−08−24−22−1 7 Стрийська, 3 30,0 246 396 24.09.18 20:12 https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2018−09−01−5−1 8 І.Мечникова, 23 21,8 180 324 24.09.18 20:17 https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2018−09−01−3−1 9 Генерала Т. Чупринки, 58а 143,8 1 840 320 24.09.18 19:30 https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2018−09−02−18−1 10 І.Рудницького, 30 79,5 731 040 25.09.18 19:31 https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2018−09−01−21−1 11 Лесі Українки, 15 162,9 18 146 760 25.09.18 20:02 https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2018−09−01−26−1 12 Жовківська, 47а 68,3 277 752 25.09.18 19:31 https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2018−09−01−20−1 13 Т.Шевченка, 150 43,2 665 640 25.09.18 20:19 https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2018−09−01−18−1

Заява на участь в електронному аукціоні має містити закриту цінову пропозицію. Її можна подавати протягом усього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі, до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні.

Учасник електронних торгів сплачує реєстраційний та гарантійний (10% початкової вартості продажу) внески на банківський рахунок оператора електронного майданчика не пізніше, ніж за годину до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

Після закінчення аукціону сплачений учасником гарантійний внесок повертається потенційним покупцям, які не стали переможцями аукціону.

Для отримання додаткової інформації слід звертатись за тел.: 297 55 18.