Місто оголошує про проведення 13 аукціонів у системі ProZorro
Управління комунальної власності Львівської міської ради повідомляє про проведення наступних 13-ти аукціонів у системі ProZorro. Охочі, які мають намір взяти участь в електронному аукціоні, через будь-який електронний майданчик можуть подати відповідну заяву на участь шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів.
Управління комунальної власності міста запрошує усіх охочих взяти участь в електронних торгах, скориставшись посиланням, зазначеним у таблиці.
|№
|Адреса об’єкта приватизації, вул.
|Площа, кв. м
|Початкова ціна продажу з ПДВ, грн
|Кінцевий строк подання цінових пропозицій, дата та час
|Посилання для участі
|1
|Б. Хмельницького, 146
|60,1
|229 848
|09.09.18 20:03
|https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2018−08−18−21−2
|2
|Т.Шевченка, 63/65
|171,7
|1 295 760
|13.09.18 20:05
|https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2018−08−25−4−1
|3
|Віденська (Ген. Д. Карбишева), 8
|134,7
|1 429 068
|17.09.18 20:24
|https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2018−08−23−17−1
|4
|Перекопська, 16
|29,9
|245 412
|17.09.18 20:18
|https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2018−08−19−7−2
|5
|Я.Раппапорта, 27
|159,8
|1 914 816
|17.09.18 20:15
|https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2018−08−19−5−2
|6
|Є.Коновальця, 88
|250,8
|3 938 268
|18.09.18 19:52
|https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2018−08−24−22−1
|7
|Стрийська, 3
|30,0
|246 396
|24.09.18 20:12
|https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2018−09−01−5−1
|8
|І.Мечникова, 23
|21,8
|180 324
|24.09.18 20:17
|https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2018−09−01−3−1
|9
|Генерала Т. Чупринки, 58а
|143,8
|1 840 320
|24.09.18 19:30
|https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2018−09−02−18−1
|10
|І.Рудницького, 30
|79,5
|731 040
|25.09.18 19:31
|https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2018−09−01−21−1
|11
|Лесі Українки, 15
|162,9
|18 146 760
|25.09.18 20:02
|https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2018−09−01−26−1
|12
|Жовківська, 47а
|68,3
|277 752
|25.09.18 19:31
|https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2018−09−01−20−1
|13
|Т.Шевченка, 150
|43,2
|665 640
|25.09.18 20:19
|https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2018−09−01−18−1
Заява на участь в електронному аукціоні має містити закриту цінову пропозицію. Її можна подавати протягом усього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі, до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні.
Учасник електронних торгів сплачує реєстраційний та гарантійний (10% початкової вартості продажу) внески на банківський рахунок оператора електронного майданчика не пізніше, ніж за годину до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Після закінчення аукціону сплачений учасником гарантійний внесок повертається потенційним покупцям, які не стали переможцями аукціону.
Для отримання додаткової інформації слід звертатись за тел.: 297 55 18.