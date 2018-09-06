Міністр молоді та спорту Ігор Жданов привітав учасників Форуму молодіжної столиці 2018 у Львові

Сьогодні, 6 вересня, у Львові відбулось відкриття наймасштабнішої молодіжної події року – першого Всеукраїнського форуму «Молодіжна столиця України - 2018»

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов привітав учасників і гостей заходу. «Знаю, що на ці два дня до Львова зібралися півтори тисячі молодих людей з усіх куточків нашої держави – попрацювати, обмінятися досвідом, розробити спільні рішення та знайти відповіді на актуальні питання», – зазначив урядовець.

Міністр ознайомився із програмою Форуму та локаціями. «Саме так, на мою думку, потрібно проводити молодіжні форуми – неформально, жваво, яскраво», – зауважив Ігор Жданов. Він подякував Львову за організацію заходу, за імпульс для розвитку всієї молодіжної політики. Ігор Жданов побажав всім плідної роботи та можливостей для самовдосконалення.

Із вітальними словами до присутніх також звернулися голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, заступник Львівського міського голови Андрій Москаленко та керівник програми ДОБРЕ Баррі Рід.

Нагадаємо, форум першої Молодіжної столиці України є альтернативним простором для обговорення перспектив підвищення ролі та посилення спроможності молодіжного середовища у забезпеченні розвитку держави, напрацювання рекомендацій для майбутньої всеукраїнської Молодіжної Стратегії. Упродовж Форуму понад 100 українських експертів і молодих стартаперів розповідатимуть про важливі рішення, які змінюють країну, працюватиме 5 тематичних зон для змістовного спілкування і яскравого драйву.

Програма «Молодвіжу» буде надзвичайно насичена, цікава та динамічна.