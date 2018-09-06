Мешканці 11 будинків у Львові не мають гарячої води

Як повідомили ЛМКП «Львівтеплоенерго», станом сьогодні на ранок гарячу воду отримують 1097 споживачів підприємства. Тимчасово призупинено гаряче водопостачання до 11 будинків.

У Личаківському районі призупинено подачу гарячої води до будинків на вул. Піскова, 9, Солодова, 10, у зв’язку з реконструкцією котельні на вул. Солодова, 6. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують 1 жовтня.

Також призупинено подачу гарячої води до будинків на вул. Майорівка, 1, 3, вул. Медової Печери, 36, 38, 38а, 67, 69, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт в котельні на вул. Медової Печери, 69. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують 14 вересня.

У Сихівському районі призупинено подачу гарячої води до будинку на вул. Зубрівська, 32 через ремонтні роботи із заміни магістральної теплової мережі. Відновити подачу гарячої води планують з 25 вересня.

У Шевченківському районі призупинено подачу гарячої води до будинку на вул. Пстрака, 4, у зв’язку із реконструкцією котельні на вул. Шевченка, 42. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують 1 жовтня.