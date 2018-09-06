Мешканці 11 будинків у Львові не мають гарячої води

ЛМКП «Львівтеплоенерго» подає гарячу воду до 1097 споживачів
     105  

Як повідомили ЛМКП «Львівтеплоенерго», станом сьогодні на ранок гарячу воду отримують 1097 споживачів підприємства. Тимчасово призупинено гаряче водопостачання до 11 будинків.

У Личаківському районі призупинено подачу гарячої води до будинків на вул. Піскова, 9, Солодова, 10, у зв’язку з реконструкцією котельні на вул. Солодова, 6. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують 1 жовтня.

Також призупинено подачу гарячої води до будинків на вул. Майорівка, 1, 3, вул. Медової Печери, 36, 38, 38а, 67, 69, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт в котельні на вул. Медової Печери, 69. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують 14 вересня.

У Сихівському районі призупинено подачу гарячої води до будинку на вул. Зубрівська, 32 через ремонтні роботи із заміни магістральної теплової мережі. Відновити подачу гарячої води планують з 25 вересня.

У Шевченківському районі призупинено подачу гарячої води до будинку на вул. Пстрака, 4, у зв’язку із реконструкцією котельні на вул. Шевченка, 42. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують 1 жовтня.

Позначки: