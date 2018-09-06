Львів долучиться до ініціативи «Зелені міста»

Наступного тижня у Львові зберуться експерти з питань екології, довкілля тощо. На стадіоні «Арена Львів» два дні — 13 та 14 вересня — триватиме форум «Вода та Енергія». Форум відвідає понад 600 делегатів з 75 міст та містечок України. Будуть представлені 88 компаній, які працюють в галузі. Спільно з ЄБРР та ЛКП «Зелене місто» буде напрацьовано реалізацію програми «Зелені міста», до якої долучиться Львів.

«Ми були учасниками форуму з першого року його заснування. Активно співпрацюємо з містом і за напрямком води, зокрема, у частині виготовлення біогазу з мулу. Працюємо з містом по модернізації очисних споруд, що вже реалізується. Працюємо з ЛКП „Зелене місто“ по важливому проекту по поводженню з відходами. Ми раді, що Львів є пілотом програми «Зелене місто», це важливо для нас. Програма широка, вона передбачає стратегію зеленого розвитку міста за всіма напрямками — це транспорт, інші напрямки для екологічного сталого розвитку міста. Тому ми запрошували всіх долучитись до форуму. Колеги розкажуть про європейський досвід, про досвід інших міст», — сказав Денис Гайовий, старший банкір ЄБРР.

Серед спікерів форуму:

Микола Кузьо — заступник міністра екології та природних ресурсів України;

Едуард Кругляк — заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

Альона Бабак — заступниця голови комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Верховної Ради України;

Дмитро Новицький — президент Асоціації водоканалів України «Укрводоканалекологія»;

Казімеж Куйда — президент Національного фонду охорони довкілля та водного господарства Польщі;

Роман Зінченко — координатор Української мережі енергетичних інновацій Greencubator;

Вадим Ноздря — директор ЛКП «Зелене Місто», Львів;

Ладіслав Бартош — експерт з підготовки питної води Veolia, Центральна та Східна Європа;

Лєшек Буллер — Програма Польща-Україна-Білорусь;

Станіслав Супруненко — головний спеціаліст з охорони довкілля Європейського банку реконструкції та розвитку Україна;

Ірина Миронова — консультантка ЛМР з питань сталого розвитку і співорганізаторка ініціативи Zero Waste Lviv.

У межах форуму триватиме виставка інноваційних технологій «Water Pro», у якій залучені підприємства та компанії-виробники європейського обладнання та технологій для очищення природних і стічних вод, переробки та сортування відходів з Німеччини, Данії, Норвегії, Литви, Словенії, Італії, Чехії, Польщі.

Участь в Екофорумі є безкоштовною за умови попередньої реєстрації — https://tinyurl.com/y7fkjzfl

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