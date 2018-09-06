Давидівська ОТГ розширить у селах систему відеонагляду

Ця система призвела до зменшення злочинності, тож у планах громади поширення її роботи на всі населені пункти ОТГ.

Як розповів староста Пасіки-Зубрицького старостинського округу Давидівської ОТГ Ігор Бубенчик, перші камери в селі Пасіки-Зубрицькі встановили 2015 року. Сьогодні їх тут є понад 25, на всіх в’їздах у село, щоб було видно, які машини в’їжджають у населений пункт і які виїжджають із нього. У перспективі в Пасіках-Зубрицьких планують встановити й регулювальні шлагбауми, аби обмежити в’їзд у село великотоннажних автомобілів, які нищать асфальт і бруківку.

«До встановлення камер у Пасіках-Зубрицьких через день щось ставалося. Крадіжки на будівництві, з житлових будинків. Зараз про таке вже не чути. Деякі злочинці знають, що в Пасіках-Зубрицьких стоять камери, і сюди навіть не заїжджають. В останній рік я навіть не чув, щоби у нас були крадіжки», – говорить Ігор Бубенчик.

За його словами, послуги охоронної фірми, яка встановила й обслуговує відеокамери, оплачує зі свого бюджету сільська рада. Також фірма встановлює сигналізації на житлові будинки, але за це вже мешканці платять самостійно.

Ігор Бубенчик каже, що систему відеонагляду у Давидівській ОТГ будуть розширяти. Зокрема, перші камери встановлено в селі Давидові. Позиція керівництва ОТГ полягає у тому, щоби у всіх населених пунктах встановити вуличне освітлення і поступово поставити відеокамери. Це зробить життя в громаді і комфортним, і безпечним.