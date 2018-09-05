Заньківчани розпочали 101-й сезон участю в європейському фестивалі TRANS/MISJE

На завершення канікул театри з великих шести європейських міст, яких поєднує близькість до кордонів, запрезентували у Жешуві підібрану мистецьку програму. Жешув – Кошице – Острава – Дебрецен – Львів – Тракай – театри цих міст із різних країн підписати угоду про участь у проекті.

Подія була цікавою не лише для поціновувачів театру, а й для шанувальників інших галузей мистецтва. Мистецькі акції проекту будуть доступні на теренах міста, зокрема на відкритих майданчиках для загального огляду.

Першу редакцію фестивалю організували в Жешуві та в Ланьцуті 25-31 серпня цього року. Фестиваль мав характер циклічної імпрези. Наступний етап фестивалю TRANS/MISJE відбудеться в одному з шести міст партнерів-організаторів.

Загалом 2018 рік – 100-та річниця встановлення нового порядку в Європі після Першої Світової війни. Тому перший етап фестивалю має символічну назву «1819 – кінець і початок».

Міжнародний мистецький фестиваль TRANS/MISJE створено з ініціативи театру імені Ванди Сємашкової в Жешуві, а також закордонних партнерів: театрів Словаччини, Чехії, Угорщини, України та Литви, а також Музею Замку в Ланьцуті як почесного партнера.

Партнерські міста проекту поєднує прикордонне розташування, яке сприяє взаємному культурному обміну.

Головною програмною засадою TRANS/MISJE є інтердисциплінарність у сфері мистецтва. Проект сконцентровано на презентації різноманітних театральних форм (театр танцю, ляльковий театр, опера, перформанс), а також інших галузей музики, танцю, малярства, фотографії, фільмів.

Спеціально до фестивалю в Жешуві були підготовані події передпрем’єрного характеру. Театри-партнери представлять мистецькі акції, які є популярними в їхніх країнах. Багато культурних видовищ показують поза межами театру. Серед виставок можна буде побачити роботи малярські роботи художників Студії Пластичної з литовського міста Трок.

У галереї BWA свою працю презентуватиме Йозеф Надь (Josef Nadi), народжений в угорській діаспорі Сербії, французький танцюрист, хореограф, артист візуального мистецтва та фотограф.

У кінотеатрі ЗОРЗА відбуватиметься цикл «Проекція свободи», який презентує сучасні фільми, присвячені національній самоідентифікації і шляху країн до волі. Також на різних майданчиках міста, як і в Клубі Фестивальному, щоденно можна буде послухати музику: джазову, фольклорну, хіп-хоп, класику, розважальну, яка відображатиме традиції країн та народів.

У рамках фестивалю TRANS/MISJE відбулися також зустрічі та розмови з письменниками, артистами, закордонними гостями, а також покази вистав для наймолодших глядачів. Готель Жешув і галерея Жешув були офіційними партнерами фестивалю.

На відкриття фестивалю відбув генеральний директор-художній керівник театру, заслужений діяч мистецтв Андрій Мацяк та лауреат Шевченківської премії, професор, народний артист України Богдан Козак.

30 серпня о 18.00 – «Катерина» за творами Т. Шевченка (режисер Б. Ревкевич)

31 серпня о 10.45 – відкриття фотовиставки львівського капелана Андрія Дуди під назвою «Сили збройні України. Воїни Світла».

31 серпня о 11.00 – фільм «Сліпий» (режисер Б. Ревкевич) та проект-перформанс «Герої України»

31 серпня о 18.00 – концерт оркестру та запрошених солістів під назвою «Зірки в очах твоїх», диригент з.а. України Богдан Мочурад.