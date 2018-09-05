В управлінні туризму ЛМР нова очільниця

Сьогодні під час апаратної наради міський голова Львова Андрій Садовий представив нового начальника управління туризму — Ліну Остапчук. Досі Ліна Остапчук була керівником ЛКП «Львівське конференц-бюро».

«З 10 вересня очолювати управління туризму буде Ліна Остапчук. Ліна була керівником «Конференц-бюро» і ми суттєво збільшили кількість конференцій у Львові. Хочемо таких результатів досягнути в туризмі», – прокоментував мер Львова під час представлення.

Довідка

Ліна Остапчук народилася 25 листопада 1982 року в Луцьку.

Освіта:

У 2000−2006 роках навчання у Національному університеті «Острозька академія» за спеціальністю «мова та література (англійська)», магістр.

У 2012−2013 роках в рамках стипендійної програми ім. Лейна Кіркланда проходила післядипломне навчання у Вроцлавському університеті за спеціальністю «туризм».

Досвід роботи:

Жовтень 2006 — травень 2008 р. — прес-секретар Національної скаутської організації України Пласт (м. Київ)

Травень 2008 — червень 2012 р. — спеціаліст управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Луцької міської ради

Червень — вересень 2012 р — директор Луцького комунального підприємства «Центр туристичної інформації та послуг»

Листопад 2013 — вересень 2018 — директор Львівського комунального підприємства «Львівське конференц-бюро».

Проходила стажування у Міністерстві закордонних справ ФРН (Берлін), Офісі туризму Департаменту торгівлі та економічного розвитку штату Іллінойс (Чикаго), Польській туристичній організації (Варшава).