В Україні підвищили мінімальний розмір аліментів

На початку липня прийнято другий пакет законів у рамках проекту Уряду та Мін’юсту «Чужих дітей не буває»

З 28 серпня, серед інших норм, почала діяти норма, яка стосується підвищення мінімального розміру аліментів на одну дитину. Про це повідомляють у прес-службі ЛОДА.

Відповідно до прийнятих змін, мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Однак ця сума може бути присуджена лише в тому випадку, коли у батька чи матері, які проживають окремо, не вистачає коштів для того, щоб платити більші аліменти.

Натомість, мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину прирівнюється до прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

З 28 серпня це:

1559 грн для дитини до 6 років,

1944 грн для дітей від 6 до 18 років.

З 1 грудня планується підняття відповідних сум до:

1626 грн для дітей менше 6 років,

2027 грн для дітей 6 років і старших.

Для продуктивної роботи з громадянами в рамках нового Закону зусіма органами юстиції загалом, і органами виконання судових рішень Мін’юсту зокрема проведено величезну кількість тренінгів та семінарів, підготовано чіткі покрокові інструкції щодо того, як саме реалізовувати законодавчі новації.

Одне з важливих питань, які поставили як представники громадськості, так і депутати перед прийняттям другого пакету законів, стосувалося посилення контролю за використанням коштів. Адже багато хто побоювався, що сплачені аліменти можуть використовуватися не на потреби дитини.

Орган опіки та піклування проводитиме регулярні інспекції батьків, з якими живуть діти і які, відповідно, отримують аліменти. Порядок та періодичність таких інспекцій визначатиметься Мінсоцполітики.

Окрім того, за заявою платника аліментів, який не має заборгованості зі сплати аліментів, інспекції можуть проводитися позапланово, але не більше за один раз на три місяці.

Також у законі передбачено санкції до того з батьків, котрий витрачає отримані кошти не на потреби дитини, зокрема, ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей тягне за собою попередження або накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.