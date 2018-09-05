Українська делегація у Мінську залишила залу переговорів через хвилину мовчання за Захарченком

У Мінську тривають переговори тристоронньої контактної групи. Щоправда, сьогодні не обійшлось без особливого напруження. Українська сторона залишила залу переговорів, коли представники ОРДЛО оголосили хвилину мовчання за так званим очільником невизнаної ДНР Захарченком. Про це повідомила депутатка ВРУ Ірина Геращенко.

“Взагалі, так звані представники ОРДЛО намагалися сьогодні весь день – і в групах, і на ТКГ- розіграти дешевий водевіль й влаштувати провокацію з «хвилиною мовчання» по терористу. Украінська делегація, звичайно, відразу ж вийшла з зали, залишивши ОРДЛО з росіянами самим поминати своіх подільників. А коли ми повернулися до зали, то звернулися до ОБСЄ із закликом вшанувати хвилиною мовчання справжніх Героїв- тисячі украінців, вбитих внаслідок російськоі агресіі на Донбасі. Серед загиблих від російських вбивць і іх маріонеток- наші військові і цивільні, жінки і діти. Лише у серпні загинули 18 українських воїнів, наймолодшому було 21 рік….., залишилися сиротами діти. Украінська делегація вся встала. Росіяни, які несуть відповідальність за кожного вбитого украінця, і іх манкрути – янучари , сиділи. Не забудемо…. не простимо….”, – написала депутатка.

За словами пані Геращенко, нинішня поведінка сторін підтверджує думку, що вбивство Захарченка спланували у Москві.

“Мінськ. Все, що сьогодні тут відбувалося, тільки цементує в думці, що вбивство ватажка бойовиків в Донецьку було сплановано його кураторами з Москви ( Кремль зачищає свідків своіх злочинів і своіх подільників на окупованому Донбасі), або ж це були кримінальні рейдерські розборки між самими терористами .

Українська сторона поставила вимогу РФ негайно надати повну інформацію відносно фактів і заяв , що з’явилися в ЗМІ , що російська сторона направила на окупований Донбас якихось слідчих – розслідувати вбивство ватажка бойовиків. По- перше, це грубе порушення украінського законодавства, на нашій суверенній територііі слідчі діі можуть вести тільки украінські слідчі органи , або ж – з дозволу відповідних структур, а ми росіянам таких дозволів не давали. По- друге, це й порушення Кримінального кодексу самоі РФ, який передбачає ,що слідчі органи можуть працювати тільки на території федераціі. Й фактично,це визнання РФ окупаціі Донбасу, якщо там вже шастають не лише військові , фсбшники, потіряшки, але й слідчі.

Росіяни категорично відмовилися надати ОБСЄ і Украіні будь – яку інформацію про ці своі слідчі групи. Так само , у звітах СММ ОБСЄ зафіксовано , що росіяни і їх маріонетки також відмовилися продемонструвати тіла взірваних бойовиків і не допустили до лікарень, де утримують поранених. Це ще раз свідчить про російський слід зачистки подільників.

Й дуже яскраво в цій історііі прослідковується паралель зі ще одним злочином, до якого причетна РФ- збитим Боїнгом МН 17, коли росіяни і їх маріонетки так само відмовили в доступі міжнародних моніторингових місій до місця трагедії і заблокували всю інформацію з місця злочину. Так сам злочинець замітає сліди.

Украінська сторона поцікавилася, де зник громадянин плотницький, по якому в Украіні відкрита низка кримінальних справ , й якого маємо рано чи пізно побачити в украінських і міжнародних судах, разом з подільниками. Відповіді немає….

Сьогодні, в четверту річницю підписання мінських угод, украінська сторона зафіксувала повне ігнорування виконання Угод РФ і іх маріонетками. Заблоковано процес звільнення заручників. Представники РФ в гуманітарній підгрупі відповіли ВІДМОВОЮ забрати громадян РФ з украінських тюрем в обмін на наших політв’язнів, заявивши, що « РФ не має відношення до конфлікту і нас там нет». Тобто, Родіна офіційно кинула росіян в украінських тюрмах.

Ми будемо продовжувати апелювати і до РФ , й до світу, що жодна краіна не має права відмовлятися від своіх громадян.

Також РФ відмовилася надати свого експерта для створення механізму по пошуку зниклих безвісти. РФ відмовляється створювати підгрупу по кордону, яка б вже давно мала обговорювати передачу украіно- російського кордону під контроль України. Це принципова вимога. Бо інакше й далі шастатимуть російські слідчі, військові, зброя і техніка на нашій території.

З позитиву – хіба що той факт, що вже у суботу посол ОБСЄ Т. фріш відправиться на окупований Донбас і спробує отримати доступ до украінських заручників”, – написала Ірина Геращенко.