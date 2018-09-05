У Мостиськах у двох місцях перекрили міжнародну трасу

Сьогодні близько 09.30 ранку мешканці міста Мостиська перекрили міжнародну трасу. Близько півсотні осіб ходять по пішохідному переходу, не пропускаючи транспортні засоби. У такий спосіб люди вимагають ремонту дороги,

Як зазначила на сторінці районного часопису Мостищини «Наш край» головна редакторка видання Галина Сорока, дорогу на Годині – вул. Ярослава Мудрого мали відремонтувати ще 2017 року.

«Вона була у планах, проведено тендери і за кошти з перевиконання митних платежів цей відрізок шляху мали відремонтувати. Проте з невідомих причин (?) ці роботи не були проведені. Пояснювали, що не було суттєвого перевиконання плану митних платежів. Тоді виконавча влада пообіцяла, що ремонт проведуть у 2018 році. Проте знову повторюється та ж ситуація, коли ремонт дороги знову відтерміновують, пояснюючи, що нема коштів», – пише Галина Сорока.

Вулиця Ярослава Мудрого – це дорога обласного значення. Вона веде до сіл Черневе, Малнів – і до Краковця, що біля українсько-польського кордону. Дорога у катастрофічному стані. Через вибоїни та ями там неможливо проїхати не лише автомобілем, а навіть велосипедом, провезти дитячий візочок, навіть пройти пішки. Цією дорогою курсують маршрутки, «швидка», пожежна (при необхідності), їздить шкільний автобус, що довозить дітей до школи.

Відтак сьогодні мешканці району перекрили дорогу в райцентрі біля Народного дому, а також на в’їзді у місто Мостиська. Вимога одна – відремонтувати вулицю Ярослава Мудрого. За словами Галини Сороки, про цей мирний протест заздалегідь повідомили органи місцевої і обласної влади. Мостищани вимагають, щоб до них приїхав голова ЛОДА Олег Синютка і повідомив, коли буде відремонтовано дорогу. Бо на зустрічі з громадськістю Мостиського району він обіцяв, що вулицю відремонтують у 2018 році.

Перекриття траси триває досі.