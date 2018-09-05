У Мостиськах розблокували рух міжнародною трасою

Рух було перекрито від 09.30 ранку
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Фото: facebook.com/Галина Сорока

Рух дорогою в Мостиськах на Львівщині, який було перекрито сьогодні від ранку, відкрили. Про це повідомили у Патрульній поліції Львівської області.

Нагадаємо, сьогодні вранці мешканці міста Мостиська перекрили міжнародну трасу. Близько півсотні осіб ходять по пішохідному переходу, не пропускаючи транспортні засоби. У такий спосіб люди вимагали ремонту дороги на Годині – вул. Ярослава Мудрого. Її мали відремонтувати ще 2017 року. Подробиці читайте тут:

У Мостиськах у двох місцях перекрили міжнародну трасу