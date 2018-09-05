У Львові вшанували вийськових, які загинули у перший тиждень вересня 2014 року

Цього дня у 2014 році біля Веселої Гори на Луганщині відбувся бій, під час якого Україна втратила майже 40 своїх захисників

Сьогодні, 5 вересня, на території Львівської десантно-штурмової бригади вшанували пам’ять військовослужбовців, які загинули у перший тиждень вересня 2014 року. Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

До пам’ятника загиблим десантникам поклали квіти та відслужили панахиду. Новітніх героїв також вшанували хвилиною мовчання.

Після меморіальних заходів у 80-й ОДШБР, відбувся молебень і покладання квітів до пам’ятника полеглим воїнам біля Військового храму Стрітення ГНІХ УГКЦ, що на вулиці Батуринській у Львові.