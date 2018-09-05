У Львові відбудеться футбольний матч між збірними України та Словаччини

Матч зіграють при порожніх трибунах, але з фан-зоною поблизу стадіону

Цієї неділі, 9 вересня, усіх охочих вболівальників запрошують підтримати Національну збірну України з футболу у матчі проти Словаччини до футбольної фан-зони, що буде організована поблизу стадіону Арена Львів.

О 14.00 год. розпочнеться святковий концерт, а вже о 16.00 год. — трансляція матчу. Фан-зона буде розташована поблизу стадіону «Арена Львів», що на вул. Стрийська, 199 (паркінгові зони P2 та P5).

На жаль, збірна вимушена цей матч грати при порожніх трибунах, у зв’язку з рішення UEFA.

Під час дії фан-зони, організаторами якої є Федерація футболу України та Федерація футболу Львівської області, буде організовано концерт з гуртом ТІК, можливістю почастуватись, виграти подарунки, а також насолодитись грою нашої команди.

На організацію фан-зони управління молоді та спорту Львівської міської ради в межах Програми надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів виділило 50 тис. грн.