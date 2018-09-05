У Львові шукають рідних хлопчика

Львів’ян просять допомогти знайти рідних хлопчика. Наразі дитина перебуває у Залізничному відділі поліції. Історію хлопчика у себе на Facebook-сторінці описав працівник поліції Ігор Зінкевич:

“На вулиці Караджича 14 м. Львів, п’яний чоловік, який наразі спить, чоловік з слів людей гуляв з малою дитиною, наразі дитина сама , так як чоловік спить, дитину накормили люди і викликали поліцію

Якщо хтось впізнав чоловіка Ст дитину і може знає рідних просимо передали трудним що підійшли на Вул. Караджича і забрали дитину

На 18:50 прибула поліція , чоловік втік. Наразі поліція приймає рішення щотробити з дитиною

На 19:00 Дитину забрала поліція в залізничний вп, якщо рідні читають це повідомленя – просимо звертатися в поліцію”