У ЛКП «Львівське конференц-бюро» – новий директор
Про це було повідомлено сьогодні під час апаратної наради, – інформує прес-служба Львівської міської ради.
Нагадаємо, досі Андрій Павлів обіймав посаду заступника директора з маркетингу ЛКП «Львівське конференц-бюро».
Довідка
Павлів Андрій Петрович народився 7 грудня 1987 року у Львові.
Освіта:
2004−2009 рр. Львівський національний університет ім. І. Франка, економічний факультет:
- диплом бакалавра за спеціальністю «Економіка і підприємництво»;
- диплом спеціаліста за спеціальністю «Економічна кібернетика».
Стажування, навчання:
Липень 2016 — участь в начальній програмі з управління і розвитку туризму для країн Азії і Європи, Харбін (Китай);
Вересень-грудень 2016 — навчання по програмі управлінського розвитку Українського католицького університету;
Квітень-травень 2018 — стажування в конференц-бюро міста Літл-Рок (США).
Діяльність:
2007−2010 рр. — менеджер по роботі з малим та середнім бізнесом Філії ВАТ КБ «Надра»;
Червень-серпень 2010 року — спеціаліст 1-ї категорії управління інформації та промоції департаменту «ЄВРО 2012» Львівської міської ради;
Вересень 2010-грудень 2012 — провідний менеджер з маркетингу подій ЛКП «Агенція з підготовки м. Львова до чемпіонату Європи з футболу 2012»;
Січень 2013-січень 2014 — Провідний менеджер з регіонального розвитку ЛКП «Агенція з підготовки м. Львова до чемпіонату Європи з футболу 2012»;
Лютий 2014-серпень 2018 — Заступник директора з маркетингу ЛКП «Львівське конференц-бюро».