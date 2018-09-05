Сьогодні в Україні – День пам’яті

5 вересня в Україні відповідно до постанови Верховної Ради України від 08.02.2018 № 2287-VІІІ вшановують День пам’яті – 100 років з дня початку «червоного терору» – злочинної репресивної політики комуністичного режиму.

5 вересня 1918 року радянський уряд ухвалив Декрет про червоний терор, який ставив завдання боротьби з контрреволюцією, спекуляцією й злочинами за посадою шляхом ізолювання «класових ворогів» у концентраційних таборах і фізичного знищення «всіх осіб, причетних до білогвардійських організацій, змов і заколотів». Цей документ лише закріпив політику, до якої з самого початку вдавалася більшовистська влада. Були створені робочі й селянські революційні трибунали, Надзвичайна комісія з боротьби з контрреволюцією й саботажем. Вони наділялися широкими повноваженнями для боротьби з «контрреволюціонерами». Із вуст керівництва держави звучали постійні заклики щодо необхідності посилити терор і вбивства «підлих змовників проти влади робітничого класу й найбіднішого селянства».

Жертвами політики «червоного терору» ставали не тільки люди, які обіймали більш-менш високе становище у суспільстві – професори, лікарі, інженери, партійні лідери, колишні високі чиновники, генерали, найвищі духовні особи, представники купецтва й аристократії, а й прості ремісники і селяни.

За різними даними, впродовж 1918-1919 років було знищено від кількох тисяч до понад півтора мільйона осіб.

На території України червоний терор розпочався в січні 1918 року із вторгненням загонів Муравйова. Він під час і після штурму Києва влаштував у місті різанину. Відтоді насильство і терор стали основними методами утвердження в Україні радянської влади.

Офіційно червоний терор був припинений 6 листопада 1918 року, однак насправді тривав і надалі – після проголошення НЕПу, в 1930-ті, 1940-ві, 1960-ті й навіть недалекі 1980-ті роки, лише його методи ставали більш селективними і рафінованими порівняно з попередніми часами.

Пам’ятаймо про невинно загублені життя і звірства проти людяності, продиктовані ідеєю диктатури пролетаріату.