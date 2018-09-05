Сьогодні на Сколівщині оголошено жалобу

Сьогодні, 5 вересня 2018 року, на Сколівщині оголошено День жалоби у зв’язку із загибеллю 1 вересня в районі проведення Операції Об’єднаних сил мешканця Славського Сколівського району Дмитра Урбанського. Жалобу оголошено відповідно до спільного розпорядження голови райдержадміністрації від 4 вересня 2018 року №225 та розпорядження голови районної ради від 4 вересня 2018 року №34. На знак скорботи посадовим особам органів місцевого самоврядування, керівникам органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій всіх форм власності доручено приспустити Державний прапор України із траурною стрічкою на адміністративних будівлях, а також обмежити в день жалоби проведення розважальних, культурно-масових заходів, спортивних змагань.

Нагадаємо, 1 вересня 2018 року в районі проведення Операції Об’єднаних сил загинув уродженець Славського Дмитро Урбанський, 1998 року народження. У військовослужбовця залишились мама й сестра. Вчора тіло воїна привезли додому. З ним також попрощалися у Львові.