Сьогодні – Міжнародний день благодійності

Міжнародний день благодійництва приурочений до Дня пам’яті матері Терези
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Генеральна Асамблея ООН в своїй резолюції від 17 грудня 2012 року ухвалила оголосити 5 вересня Міжнародним днем благодійності. Тим самим підтверджуючи, що благодійність може сприяти заохоченню діалогу між людьми, що належать до різних цивілізацій, культур і релігій, а також солідарності та взаєморозуміння, визнаючи зусилля благодійних організацій та окремих осіб, у тому числі діяльність матері Терези.

Ініціаторкою Дня виступила Угорщина. Міжнародний день благодійництва збігається та приурочений до Дня пам’яті Терези Калькуттської (встановлений Римсько-Католицькою Церквою 19 жовтня 2003 року) – місіонерки, відомої своїм подвижництвом у справах доброчинності, однієї з засновниць (1950) і настоятельок Ордену милосердя, лауреатки Нобелівської премії миру 1979 року «за допомогу стражденному людству».

ООН пропонує відзначати Міжнародний день благодійності відповідним чином, сприяючи доброчинності, зокрема шляхом проведення просвітницьких та пропагандистських заходів.

 

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