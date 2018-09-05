Синоптики попереджають про грозу у Львові в другій половині дня

І закликають усіх бути обережними під час руху

За прогнозом Львівського гідрометцентру, сьогодні у Львові в другій половині дня із збереженням до кінця доби — грози, місцями сильні дощі, шквали 15−20 м/с, град. Також завтра, 6 серпня, синоптики обіцяють грози.

Львівська міська рада закликає усіх бути обережними під час руху.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій можна звертатися на «Гарячу лінію міста Львова» за коротким номером 15−80.