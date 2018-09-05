ПриватБанк поверне гроші за купівлі через QR-коди

ПриватБанк запустив кешбеки для клієнтів, які оплачують покупки за допомогою мобільного Privat24 та QR-кодів

У рамках такої акції банк поверне 10% за кожну покупку, оплачену безконтактно через QR-код, без обмежень на суму покупки.

Акція триватиме до кінця вересня 2018 року. Кешбек нараховується автоматично на картку клієнта, реєстрація для участі в акції не потрібна. Усього протягом акції можна повернути до 100 грн за купівлі через QR-код.

На сьогодні понад 10 000 підприємців – клієнтів ПриватБанку – вже приймають безготівкові платежі за допомогою QR-коду. Будь-яка торгова точка може отримати плакати з QR-кодом безкоштовно на електронну пошту або скопіювати з додатка Privat24 після активації цього сервісу. Для підключення послуги «Платежі за QR-кодом» потрібно просто перейти в меню «Приват24 для бізнесу» («Послуги» –> «Приймання платежів» –> «Платежі за QR-кодом»).