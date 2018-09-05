Поблизу Турки відбудеться фестиваль меду

Відвідувачів запрошують скуштувати не лише мед, але і сири, м'ясні продукти тощо

У суботу, 8 вересня, на Турківщині у селі Розлуч відбудеться районний фестиваль меду.

Організатори запрошують долучитись до святкування і у відпочинку у курортному селі Розлуч недалеко від витоку Дністра, в долині річки Розлучанки. Гості матимуть змогу милуватись мальовничими краєвидами гір та цілющих джерел, почути і побачити насичену концертну програму з пісень, танців, музики, розваг, виставки-продажі цілющих трав, чаїв, продуктів бджільництва, унікальних напоїв, бальзамів молодості, продуктів, м’ясних виробів, різних видів сирів, виготовлених по Швейцарській технології з екологічно чистої продукції, бездріжджовий хліб, різні йогурти домашнього виробництва, сучасні страви бойківської кухні, різноманітні випічки.

Гості фестивалю зможуть придбати турківські сувеніри – картини, різьбу по дереву, вишиванки, писанки, цікаву літературу Турківських і Бойківських письменників, істориків, поетів, диски з піснями з гірського краю.