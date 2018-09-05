На Стрийщині виявлено сказ собаки

У Стрийській райдержадміністрації відбулося засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, на якій обговорили ситуацію із виявленням на Стрийщині собаки хворої на сказ.

Випадок сказу собаки зафіксовано у селі Вівня. Діагноз було поставлено Львівською регіональною державною лабораторією ветеринарної медицини 3 вересня 2018 року. Територію села Вівня оголошено неблагополучною по сказу та введено карантинні обмеження на 60 днів з 3 вересня по 5 листопада 2018 р. Протиепізоотична комісія при РДА затвердила план комплексних заходів ліквідації вогнища сказу в селі Вівня. На даний час там проводяться відповідні заходи по локалізації захворювання.