Львівський патрульний затримав грабіжника у свій вихідний

Як інформує Патрульна поліція Львівської області, сьогодні близько 12 години патрульний поліцейський 3-го батальйону, в якого був вихідний день, перебував у магазині на вулиці Дорошенка й почув крик дівчини. Інспектор вийшов на вулицю та побачив, що вона біжить за чоловіком і кричить, що він злодій. Імовірний зловмисник повернув у проїзд Крива Липа.

«Я миттєво побіг за ним. Там, серед людей від пропав з поля зору, проте підійшла дівчина й описала його детальніше» – розповів патрульний.

Тоді інспектор побачив імовірного грабіжника та затримав його. Виявилося, що чоловік відволік увагу продавця й виніс із магазину три гаманці, які згодом знайшли в нього в торбі. Патрульний викликав колег. Велопатруль, який прибув, скерував на місце події слідчо-оперативну групу. Дівчина написала заяву про злочин. Слідчий за присутності понятих зробив огляд місця події та вилучив гаманці.