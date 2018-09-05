Львів’ян кличуть підтримати збірну України у фан-зоні
У неділю, 9 вересня, Федерація футболу Львівської області спільно з Федерацією футболу України, Львівською облдержадміністрацією та Львівською міською радою організує біля «Арени Львів» фан-зону для вболівальників
О 14:00 глядачів чекатиме грандіозний концерт за участю зіркових гостей, а о 16:00 на трьох великих екранах транслюватимуть поєдинок у рамках 2-го туру Ліги націй між національними збірними України та Словаччини.
Через санкції УЄФА «синьо-жовті» змушені грати на «Арені Львів» за порожніх трибун. Тож аби наші збірники відчули гарячу підтримку «12-го гравця» навіть за такої ситуації, прийнято рішення створити масштабну фан-зону.
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Фан-зона, крім території перегляду матчу, також включатиме зону їжі, пива та розваг. Вірних вболівальників, які прийдуть на фан-зону, очікуватиме святковий концерт гурту ТІК, а також розіграш подарунків від партнерів футбольного свята.
Вхід на фан-зону вільний!
Для вболівальників буде організовано додатковий рух транспорту:
З пл. Петрушевича
О 13.20, 13.30, 13.30 та 13.40
З просп. Червоної Калини,81 (Центр Довженка)
О 13.30 та 13.40
З м. Винники (Винниківська міська рада)
О 13:00
Від’їзд автобусів – о 18:30 з Арени Львів.