Львів’ян кличуть підтримати збірну України у фан-зоні

У неділю українська збірна з футболу гратиме на «Арені Львів»

У неділю, 9 вересня, Федерація футболу Львівської області спільно з Федерацією футболу України, Львівською облдержадміністрацією та Львівською міською радою організує біля «Арени Львів» фан-зону для вболівальників

О 14:00 глядачів чекатиме грандіозний концерт за участю зіркових гостей, а о 16:00 на трьох великих екранах транслюватимуть поєдинок у рамках 2-го туру Ліги націй між національними збірними України та Словаччини.

Через санкції УЄФА «синьо-жовті» змушені грати на «Арені Львів» за порожніх трибун. Тож аби наші збірники відчули гарячу підтримку «12-го гравця» навіть за такої ситуації, прийнято рішення створити масштабну фан-зону.

Читайте також: На формі української збірної з футболу буде гасло «Слава Україні!» (фото)

Фан-зона, крім території перегляду матчу, також включатиме зону їжі, пива та розваг. Вірних вболівальників, які прийдуть на фан-зону, очікуватиме святковий концерт гурту ТІК, а також розіграш подарунків від партнерів футбольного свята.

Вхід на фан-зону вільний!

Для вболівальників буде організовано додатковий рух транспорту:

З пл. Петрушевича

О 13.20, 13.30, 13.30 та 13.40

З просп. Червоної Калини,81 (Центр Довженка)

О 13.30 та 13.40

З м. Винники (Винниківська міська рада)

О 13:00

Від’їзд автобусів – о 18:30 з Арени Львів.