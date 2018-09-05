Громадські організації Львова вимагають прозорого конкурсу перевізників

У міській раді триває конкурс, який має визначити перевізників на 54 міські автобусні маршрути. З ними управління транспорту підпише угоди на наступні 5 років. Свої пропозиції власники автобусів можуть подавати до 14 вересня. Далі, до 3 жовтня, міська рада мала би визначити переможців.

За словами директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрія Білого, після конкурсу вони очікують покращення якості перевезення. В умовах договору будуть передбачені штрафні санкції за невиконання рейсів, за неприбраний і непомитий автобус, і за порушення правил дорожнього руху. Також умовами конкурсу буде передбачено обов’язкове оновлення рухомого складу автомобільного парку до 35% до кінця 2019 року. І від 50% з 1 січня 2020 року.

Однак громадські активісти у такі покращення не дуже вірять. Більше того – вони не надто вірять і у сам конкурс. За їхніми словами, склад конкурсної комісії є сумнівним, оскільки більшість її складу люди прихильні до мера. За словами голови ГО «За якісний транспорт» Святослава Товстиги, не враховано обов’язкову участь в комісії 50% представників громадських організацій, 25% з яких мають бути вузькопрофільними (тобто з 14 членів комісії 4 ос. мають представляти вузькопрофільні організації).

10 серпня 2018 року ГО «За якісний транспорт» звернулося до в.о. начальника управління транспорту з проханням включити свого представника до складу конкурсного комітету. Проте стало відомо, що склад комісії затвердили ще 1 серпня.

«Я був у попередньому складі конкурсної комісії. Проте мені навіть не повідомили про нелегітимність попереднього конкурсного комітету. Його тишком нишком скасували. Також не було прозорого формування нового складу і публічного оголошення. Повідомили тих, кого управління транспорту захотіло поінформувати і тільки вони змогли податись. Я довіри до чиновників не маю, тому вирішимо це питання через суд», – говорить голова ГО «За якісний транспорт» Святослав Товстига.

Відтак 23 серпня ГО «За якісний транспорт» подала позов до Львівського окружного адміністративного суду щодо формування персонального складу конкурсного комітету з визначення перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування. Пізніше, 30 серпня, аналогічний позов подала й ГО «Львівтрансзахист».

Дату суду поки визначають, проте Святослав Товстига каже, якщо ЛМР до початку конкурсу сформує новий персональний склад комісії за усіма вимогами законодавства, то ГО «За якісний транспорт» готова забрати позовну заяву із суду.

«Ми не плануємо через цей позов блокувати конкурс. Ми добились речей яких не хотіли перевізники і управління транспорту: щоб був звичайний режим роботи, а це похвилинний графік на кожній зупинці; малі лоти (в попередньому конкурсі було в одному лоті по 10 маршрутів і через це ніхто нічого не міг зробити) зараз лот із 3-5 маршрутів, а це до 50 автобусів в одному пакеті, і ми без проблем можемо розірвати угоду із недобросовісним перевізником. Також ми дотиснули, щоб в цій редакції була чітка процедура накидання штрафу за невиконання договірних зобов’язань. Зараз залишилось добитись прозорого формування конкурсного комітету», – наголошує Товстига.

В.о. заступника директора департаменту-начальник управління транспорту Олег Партика каже, що в законі не вказано як має формуватись склад комітету, тому всіх норм управління дотрималося.

«Відповідно до постанови Кабміну і ЗУ «Про автомобільний транспорт» зазначено, що конкурсний комітет формує організатор (управління транспорту ЛМР). Як формує, в законі не вказано. Хто мав бажання – подавав заявку. «Львівтрансзахист» не подавав заявку, Товстига подав на 10 днів пізніше. Щодо 50% представників громадських організацій, то норми теж дотримано. До того ж більшість представників цих організацій є у складі громадської ради при управлінні транспорту. Кілька місяців тому ця громадська рада висловила недовіру голові – Святославу Товстизі, та проголосували аби зняти його з посади. Отже стоїть питання: включати його в комітет після цього чи не включати? Поки складу ми міняти не збираємось», – зауважив Олег Партика.