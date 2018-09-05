Через низьку зарплатню від початку року з ПАТ «Львівгаз» звільнились 320 кваліфікованих працівників

Основна причина втрати кваліфікованих кадрів – низькі зарплати на підприємстві.

Середній рівень заробітної плати в ПАТ «Львівгаз» на 40% менший, аніж по енергетичній галузі Львівщини. До прикладу середня зарплата працівників компанії становить 6400 грн, в той час як середня оплата праці по промисловості області – 9000 грн. Саме через низький рівень оплати праці в ПАТ «Львівгаз» кваліфіковані та досвідчені працівники шукають іншу, більш оплачувану роботу. Окрім того, у нашій області ця проблема загострюється й за рахунок спрощення правил виїзду в країни Євросоюзу.

Витрати на оплату праці працівників газорозподільної компанії закладені в тарифі на розподіл природного газу, котрий є лише складовою ціни на газ. Структура тарифу визначається та встановлюється НКРЕКП. Від кінця 2016 року державний регулятор не переглядав витрати на заробітні плати працівникам компанії, а за цей період вже двічі переглядався розмір мінімальної заробітної плати.

«При такій великій кількості роботи, а також низькій оплаті, відбувається значний відтік кваліфікованих кадрів з підприємства. Компанії постійно бракує фахівців робітничих професій. Тому, подальша їх втрата ставить під загрозу забезпечення безаварійної та безперебійної роботи системи газопостачання Львівщини. Якщо НКРЕКП не встановить нам обґрунтовані тарифи, які зможуть забезпечити належну оплату праці працівників, то коли станеться витік газу чи будь-який інший аварійний виклик – на нього ніхто не приїде і не локалізує. Бо працювати буде нікому. Наразі усі наші звернення ігноруються», – наголошує голова Профкому ПАТ «Львівгаз» Сергій Копанічук.

Відтак профспілка працівників ПАТ «Львівгаз» в черговий раз звертається до НКРЕКП та уряду із вимогою врахувати в тарифі на розподіл природного газу підвищення зарплат газовиків, до рівня середнього по промисловості. У випадку подальшого ігнорування вимог профспілок, працівники галузі можуть почати акції протесту.

Інформаційна довідка: ПАТ «Львівгаз» – компанія, яка займається розподілом природного газу через розподільчі газопроводи на території Львівської області. Це найстаріше вітчизняне підприємство у своїй галузі, а також одне з найбільших за рівнем газифікації. Щороку компанія транспортує приблизно 1,5 мільярда кубометрів природного газу до споживачів Львівщини. Природний газ потрапляє до споживачів Львівщини через розподільчі мережі ПАТ «Львівгаз». Загальна довжина розподільних газопроводів в області становить 24 712,284 км, з яких розподільні 16 638,736 км, та газопроводи-вводи 8 073,548 км. Регулювання тиску газу здійснюється за допомогою 4 267 газорегуляторних пунктів та 72 781 будинкових регуляторів.