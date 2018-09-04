Завтра без воді будуть три вулиці у центрі Львова

Завтра, 5 вересня, з 09.00 год до 18.00 год буде призупинено водопостачання на трьох вулицях Галицького району: вул. Просвіти, вул. Короленка, вул. Смольського, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Води не буде через планове переключення новозбудованої ділянки водопроводу діаметром 100 мм на вул. Просвіти.