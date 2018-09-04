Завтра без воді будуть три вулиці у центрі Львова
На вул. Просвіти переключатимуть водогін
Завтра, 5 вересня, з 09.00 год до 18.00 год буде призупинено водопостачання на трьох вулицях Галицького району: вул. Просвіти, вул. Короленка, вул. Смольського, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.
Води не буде через планове переключення новозбудованої ділянки водопроводу діаметром 100 мм на вул. Просвіти.
ЛМКП «Львівводоканал» просить створити необхідний запас води, сподівається на розуміння та просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням робіт.