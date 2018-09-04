Закупівлі в рамках Громадського бюджету контролюватиме громадська організація

Громадська організація «Центр громадського моніторингу та досліджень» запропонувала Львівській міській раді свою допомогу з громадського контролю та супроводу тендерних закупівель, які будуть здійснюватися з метою реалізацію Громадського бюджету 2018 року.

«Наш центр проводить моніторинг публічних закупівель органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації по всій Західній Україні. Минулого року виникали певні питання про проведенні тендерних закупівель за кошти міського бюджету. Відповідно цього року ми вирішили звернутися до Львівської міської ради з пропозицією, щоби забезпечити громадський контроль за використанням бюджетних коштів при здійсненні тендерних закупівель, а саме по коштах Громадського бюджету. Хотілося, щоб ці кошти використовувалися максимально публічно і ефективно. Будемо висловлювати свої пропозиції під час проведення закупівель, якщо будемо бачити якісь порушення законодавства», – розповів заступник голови правління Центру громадського моніторингу та досліджень Юрій Кузько.

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За словами начальника управління «Секретаріат ради» Львівської міської ради Юрія Лукашевського, громадська організація допомагатиме розпорядникам коштів ще на етапі формування технічного завдання закупівлі.

«Більша прозорість процесу, більший контроль, зокрема громадський, за реалізацією проектів Громадського бюджету – це, звичайно, більша довіра людей до такого інструменту. Це є наше пряме зацікавлення», – наголосив Юрій Лукашевський.

Нагадаємо, до 15 вересня у Львові триває прийом проектів на фінансування в рамках Громадського бюджету. На реалізацію проектів-переможців 2018 року наступного року планують виділити орієнтовно 25 млн грн. Від львів’ян приймають ідеї у двох категоріях: великі та малі. Великі проекти мають стосуватись усього міста і їхній допустимий бюджет – 3 млн грн., кошторис малих проектів може сягати 500 тисяч і вони мають стосуватись одного району міста.

Цього року у Львові вперше встановлено поділ проектів на дві категорії: «Освітні проекти» (реалізація яких стосується приміщень або територій шкіл, дошкільних навчальних закладів, закладів професійно-технічної освіти, ВНЗ) та «Інші проекти», частка яких не може становити менше 40 % від загальної кількості проектів-переможців.