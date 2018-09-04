Визначено переможців Міжнародного літературного конкурсу «Крилатий лев»

Журі, у складі якого знані письменники й майстри слова Мирослав Дочинець, Василь Стефак, Юрій Коваль, Надія Мориквас, Олег Фешовець, Надія Ковалик, Богдан Пастух, Ігор Держко та Олесь Дяк, визначили переможців.

Лауреатом першої премії за збірку філософсько-психологічних есеїв «Поза сценою українських революцій» та володарем спеціальної відзнаки видавництва «Астролябія» став Ігор Скрипник з Києва.

Друга премія і спеціальна відзнака часопису «Дзвін» присуджена Оксані Довгаль із Львівщини за збірку оповідань «Розмаїті історії Малого Міста».

Володарем третьої премії за історичний роман «Галицька Русь» став письменник із Житомирщини Олександр Кухарчук. У нього ще й спеціальна відзнака під назвою «Сеньйор», яка присуджується найкращому в конкурсі серед знаних письменників.

Диплом і спеціальну відзнаку інтернет-видання «Річ» отримає Елеонора Бельська з Кропивницького за збірку оповідань «Прокатай мене на мотоциклі».

До традиційної десятки також увійшли, а отже отримають дипломи Конкурсу:

Андрій Коваленко з Києва за роман «Оранжевий годинник», львів’янин Василь Щеглюк за роман «На лезах любові», Наталія Котович з Волині за збірку короткої прози «Все на світі». Вона ж отримає спеціальну відзнаку для молодих авторів, умовно віком до тридцяти п’яти, Юрій Грицишин (Кірнос) зі Львова за повість «Вкрадена Я» (Асистент ангела), Ігор Топоровський з Тернопільщини за збірку новел «Під сузір’ям близнюків» та львів’янин Ігор Гавдьо за повість «Маленька баронеса».

«Твори переможної десятки будуть рекомендовані до опублікування в літературних часописах і збірниках, як і найкраща молодь – в спеціальних молодіжних числах часопису «Дзвін», – зазначає голова журі Олесь Дяк.

Організаційна управа «Крилатого Лева» також нагадує про свою готовність до співпраці з провідними видавництвами України. Тож у питанні видання книг в серії «Бібліотека конкурсу Крилатого Лева» просимо звертатися за номером телефону: 067 713 68 74.

Церемонія нагородження і представлення книг переможців відбудуться наприкінці року.