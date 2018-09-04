В Україні запрацює «електронний чек»

Він є складовою частиною Пілотного проекту щодо застосування новітніх моделей для реєстрації розрахункових операцій та проекту Міністерства фінансів України «Податки це просто». Про це повідомили в прес-службі Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Для фіскалізації розрахунків передбачене технологічне рішення, яке не вимагає обов’язкового застосування традиційних реєстраторів та друкування паперових чеків, і може бути встановлене на будь-який електронний пристрій. Сам фіскальний чек можна буде перевірити у відкритій частині електронного кабінету ДФС.

У Європейській Бізнес Асоціації зазначають: фіскалізація всіх господарських операцій э одним з інструментів вирішення проблеми детінізації економіки. Водночас, розуміючи представників невеликих компаній, для яких дійсно може бути затратно та складно використовувати касові апарати в господарській діяльності, в асоціації наголошують, що підтримують пілотний проект уряду, спрямований на вивчення можливостей використання поряд із традиційними моделями реєстраторів розрахункових операцій, більш інноваційних і дешевших в експлуатації пристроїв, в тому числі мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків або інших засобів комунікації.

«Використання новітніх технологій з метою фіскалізації операцій замість традиційних касових апаратів вже давно застосовуються в ряді високорозвинених європейських держав. Тому ми сподіваємося на успішну реалізацію пілотного проекту та прийняття позитивного рішення щодо використання інноваційних технологій. Таке рішення не лише повністю відповідає духу часу, а й сприятиме заощадженню ресурсів підприємців на використання касових апаратів», – прнокоментувала Вікторія Куликова, менеджер Комітету побутової електротехніки Європейської Бізнес Асоціації.