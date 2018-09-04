В Україні запрацював єдиний реєстр медоглядів

З вересня 2018 року дані про медичні професійні огляди українців зберігаються в єдиній електронній системі

Про це інформує прес-служба Міністерства охорони здоров’я. Таке нововведення МОЗ України впорядкує професійні медогляди й унеможливить використання підроблених довідок та санітарних книжок.

Професійний медогляд є обов’язковою умовою роботи водіїв, людей, які володіють зброєю, та декретованих осіб – вихователів, вчителів, викладачів, студентів, працівників громадського харчування, торгівлі тощо. Тепер дані про такі огляди міститимуться в єдиному реєстрі медичних оглядів – надійно захищеній електронній системі.

Професійний медогляд українці проходитимуть виключно в закладах охорони здоров’я, а дані автоматично відображатимуться в електронній системі. Довідку-дублікат про пройдений медогляд кожен українець зможе одержати безкоштовно.

З часом єдиний реєстр медичних оглядів буде інтегровано до системи «Електронне здоров’я». А вже зараз працює мобільний додаток «Медичні огляди», з допомогою якого контролюючі органи можуть швидко перевірити легітимність конкретного медогляду.

На сьогодні у міжвідомчу взаємодію та роботу в єдиному інформаційному просторі приєднались Міністерство внутрішніх справ та Міністерство молоді та спорту. МОЗ України проводить роботу щодо долучення до міжвідомчої взаємодії та роботи в єдиному інформаційному просторі інших міністерств та державних установ – споживачів відповідної інформації.

Нагадаємо, наказ про створення єдиної державної бази даних медичних оглядів певних категорій осіб в системі охорони здоров’я підписано у січні 2017 року, а з 20 червня 2018 року розпочато тестування системи і підключення до неї закладів охорони здоров’я. До кінця року планується підключення до системи близько 3 тисяч закладів охорони здоров’я в усіх областях України і поступова заміна паперових бланків медичних оглядів на електронні. Після завершення тестового періоду єдина державна база даних медичних оглядів буде обов’язковою до використання усіма споживачами відповідної інформації.