Упродовж дня прикордонники Мостиського загону затримали чотирьох нелегалів

Як інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, співробітники відділу прикордонної служби «Шегині» за інформацією місцевих мешканців затримали 46-річного мешканця Львова, який в обхід пункту пропуску прямував до Польщі. За спробу незаконного перетинання державного кордону чоловіка затримали в адміністративному порядку, рішення у справі прийматиме суд.

Згодом уночі прикордонний наряд відділу «Смільниця» за півтора кілометра від кордону помітив рух групи невідомих. Правоохоронці розпочали пошук ймовірних порушників і невдовзі затримали двох іноземців – громадян Туреччини й Азербайджану, а над ранок розшукали ще одного азербайджанця. Усі іноземці наприкінці серпня законним шляхом прибули в Україну авіаційним та морським сполученням, однак продовжити мандрівку до однієї з країн західної Європи вирішили в незаконний спосіб. За спробу незаконного перетинання державного кордону України, вчинену групою осіб, іноземцям загрожує штраф на суму від 8500 до 13600 гривень кожному або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб.